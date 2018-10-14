Шеф киевской полиции Крищенко о ситуации в Мариинском парке: "Мы не защищаем этот памятник, мы защищаем порядок"

14 октября, 2018, 21:35

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что поддерживает снос памятника советскому генералу Ватутину возле Верховной Рады и демонтаж других символов СССР, однако подобные действия должны происходить в установленном законом порядке

Его соответствующее заявление распространил Департамент коммуникации МВД.

"Мы тоже считаем, что это символ тоталитарной эпохи, но есть четко определенный законодательный акт, что это братская могила, там есть захоронения. Как руководитель полиции Киева, я предоставил информацию в городской совет по этому и по памятнику на Арсенальной площади, поднял вопрос перед городской администрацией и Киевским советом, чтобы приняли какие-то законные решения. Памятник Ватутину определен решением Кабинетом Министров Украины историческим памятником. Должны быть законодательные акты, законным образом решены все эти вопросы. Мы не защищаем этот памятник, мы защищаем порядок", - отметил Крищенко.

Также он добавил, что во время сегодняшней акции в Мариинском парке задержанных не было, стычек тоже не было.

"...Были только споры с полицией: согласно заявке, члены общественной организации пытались повредить памятники, но полиция этому помешала, поскольку вопрос их сноса нужно решать законным образом", - подытожил Крищенко.

В общем, как информирует Нацполиция, празднование Дня защитника Украины-2018 по всей территории страны прошло без осложнений.

Безопасность в центре столицы обеспечивали около 6 тыс. полицейских.