Шеф киевской полиции Крищенко о ситуации в Мариинском парке: "Мы не защищаем этот памятник, мы защищаем порядок"
Его соответствующее заявление распространил Департамент коммуникации МВД.
"Мы тоже считаем, что это символ тоталитарной эпохи, но есть четко определенный законодательный акт, что это братская могила, там есть захоронения. Как руководитель полиции Киева, я предоставил информацию в городской совет по этому и по памятнику на Арсенальной площади, поднял вопрос перед городской администрацией и Киевским советом, чтобы приняли какие-то законные решения. Памятник Ватутину определен решением Кабинетом Министров Украины историческим памятником. Должны быть законодательные акты, законным образом решены все эти вопросы. Мы не защищаем этот памятник, мы защищаем порядок", - отметил Крищенко.
Также он добавил, что во время сегодняшней акции в Мариинском парке задержанных не было, стычек тоже не было.
"...Были только споры с полицией: согласно заявке, члены общественной организации пытались повредить памятники, но полиция этому помешала, поскольку вопрос их сноса нужно решать законным образом", - подытожил Крищенко.
В общем, как информирует Нацполиция, празднование Дня защитника Украины-2018 по всей территории страны прошло без осложнений.
Безопасность в центре столицы обеспечивали около 6 тыс. полицейских.
- Напомним, в полдень субботы, 14 октября 2018 года, по приглашению Николая Коханивского (Добровольческое движение "ОУН") националисты пытались демонтировать памятник Ватутину в Мариинском парке. Полиция помешала и изъяла у них металлическую лестницу и кувалду.
- А после проведения Марша УПА ребята из С14 посетили офис Медведчука.
- Кроме того, непосредственно во время Марша полицейские доставили в участок трех человек, которые без предварительного согласования пытались поставить палатку на Майдане Независимости.
- И также вечером на входе в Киево-Печерскую лавру Нацполиция обнаружила около 100 человек. Для установления анкетных данных и проведения профилактических бесед их отвезли автобусами в районные управления. Некоторые СМИ говорят, что указанные молодые люди назывались "семинаристами" и находились там за денежное вознаграждение.
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