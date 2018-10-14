Самолет влетел в толпу людей в Германии: есть погибшие, среди которых ребенок
14 октября, 2018, 20:57
В воскресенье, 14 октября 2018 года, в Германии, недалеко от города Фульда, легкомоторный самолет Cessna врезался в толпу людей, есть погибшие, в том числе и дети
Трагедия произошла, когда пилот не смог с первого раза зайти на посадку и пошел на второй круг. Однако самолет не успел набрать высоту, пробил ограждение и влетел в толпу людей, находившихся поблизости, передает Reuters.
По предварительным данным, пострадали 8 человек. Погибло 3 – двое взрослых и один ребенок.
Остальные пострадавшие госпитализированы.
Началось расследование.
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