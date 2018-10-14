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С сегодняшнего дня возле Минобороны будет звучать каждое утро звон по погибшим украинским бойцам

У стен здания Министерства обороны Украины в Киеве впервые прозвучал удар колокола по погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, который отныне будет звучать каждое утро.

Участие в церемонии приняли Президент Петр Порошенко с супругой, Премьер-министр Владимир Гройсман, другие чиновники и военнослужащие, сообщает Укринформ.

Первым ударил в колокол отец погибшего 2014 года украинского бойца Михаила Рыбака.

“Сегодня мы начинаем новую традицию, новый ритуал поминовения украинских героев, героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы жил украинский народ”, - отметил в выступлении Президент Петр Порошенко.

По его словам, не случайно, что эта традиция поминовения, почитания и уважения павших героев начинается в праздник Покрова Святой Богородицы, в День защитника Украины, поскольку показывает, что без их подвига неизвестно, существовала ли бы Украина.

Глава государства подчеркнул, что именно благодаря украинским защитникам украинский народ есть и будет, благодаря им была остановлена российская агрессия, а Киев, Днепр, Львов, сотни городов и десятки тысяч сел и поселков имеют возможность жить мирной жизнью.

Рядом с колоколом установлен памятник в знак памяти павших украинских воинов, к которому первые лица государства и другие участники церемонии положили цветы.

Кроме того, на территории Минобороны также открыт Зал памяти защитников Украины. Ранее отмечалось, что мемориал является уникальным по своему замыслу — зал имеет круглую форму, с выходом на территорию Минобороны, также и снаружи. В камне, металле, игре света воплощена суть борьбы украинцев за свободу и независимость, героизм воинов.

Сквозь цветной витраж в форме знака Вооруженных Сил Украины внутрь зала будет падать свет. Собственно, в Зале — несколько систем освещения, звуковое сопровождение, мониторы.

В зале находится Книга памяти, в которую вписаны имена погибших героев, которые защищали Украину на востоке нашей страны.

Проектировал мемориальный комплекс Центральный проектный институт Министерства обороны Украины.

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