Ребята из С14 посетили офис Медведчука
14 октября, 2018, 19:25
Вечером 14 октября 2018 года члены украинских молодежных организаций С14 и "Традиция и порядок" наведались в офис СДПУ(о) возле столичной станции метро "Университет"
Об этом в Facebook сообщил общественный активист Евгений Карась.
Акция началась после завершения ежегодного Марша УПА.
"Какие-то неизвестные историки из С14 и "Традиции и порядка" напоминают Медведчуку о Стусе и замалчивании удержания Путиным украинских заключенных", - написал Карась.
Также, как свидетельствует видео, молодые люди требуют включить Виктора Медведчука в число тех людей, которые подлежат обмену на узников Кремля.
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