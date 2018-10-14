Ребята из С14 посетили офис Медведчука

14 октября, 2018, 19:25

Вечером 14 октября 2018 года члены украинских молодежных организаций С14 и "Традиция и порядок" наведались в офис СДПУ(о) возле столичной станции метро "Университет"

Об этом в Facebook сообщил общественный активист Евгений Карась.

Акция началась после завершения ежегодного Марша УПА.

"Какие-то неизвестные историки из С14 и "Традиции и порядка" напоминают Медведчуку о Стусе и замалчивании удержания Путиным украинских заключенных", - написал Карась.

Также, как свидетельствует видео, молодые люди требуют включить Виктора Медведчука в число тех людей, которые подлежат обмену на узников Кремля.