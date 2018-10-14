"Время работает на автокефалию", - профессор Зубов об эффекте от Томоса

Об этом московский профессор истории Андрей Зубов, заместитель председателя оппозиционной "Партии народной свободы" (ПАРНАС) рассказал в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.

Как отметил ученый, в конце 90-ых гг. похожий этап становления собственной религиозной независимости пережила Эстония, где тоже был конфликт между Вселенским и Московским патриархатом.

"А как в итоге все решили? Дали волю самим людям. Вы (Украина - ред.) сейчас идете в Евросоюз и я смотрю с завистью на Ваш путь, хотя вижу, какой он трудный. И принципом Европы, который сделал ее самой развитой частью мира, является как раз принцип того, что человек превыше всего. Дайте человеку право самому решить. Если какие-то приходы или монастыри захотят быть в юрисдикции Москвы, пусть они будут в юрисдикции Москвы. Если они захотят быть в юрисдикции Константинополя, пусть они будут в юрисдикции Константинополя. Кстати, сам Константинополь де-факто - не де-юре, а де-факто - всегда следует этой практике. Мнение Константинополя все знают, а дальше каждый выбирает сам", - объяснил професор.

По словам Зубова, вскоре большинство расположенных в Украине храмов и монастырей все равно уйдет от РПЦ.

"Мне кажется чтобы в Украине сейчас не было, не дай Бог, религиозной войны... надо дать людям свободу выбора. И монастырям тоже нужно дать свободу выбора. И не смотреть на то, какой богатый, какой бедный. Поверьте, время работает на автокефалию. Если сначала, предположим, треть приходов останеться в составе Москвы, то это временное явление. Если Украина будет развиваться в сторону Европы, в сторону Константинополя, то пройдет 10 лет и с одной трети, дай Бог, останется 10%", - добавил историк.