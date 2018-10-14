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Президент: Завершить полное размосковление церкви выпало нашему поколению

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы уже много лет борются за автокефалию украинской церкви, а завершить "полное размосковление" выпало нашему поколению

Об этом глава государства заявил, выступая перед началом молебна на Софийской площади в столице, сообщает Укринформ.

"Восстановление независимости в девяносто первом году вполне логично вернуло на повестку дня и проблему независимой православной Церкви, которой всем канонам передначертано быть в самостоятельном государстве. Поэтому завершить дело, которое Иван (Илларион) Огиенко называл делом «полного размосковления» Церкви, выпало нашему поколению. И мы с вами это делаем!" - сказал Порошенко.

Он напомнил, что во время национально-освободительной революции 1917-1921 годов вопрос государственности, языка и церкви были так же тесно связаны друг с другом, как и теперь.

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