Президент: Украина готовится к отпору агрессии РФ на Азовском море

14 октября, 2018, 14:21

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина готовится к отпору российской агрессии с морского направления на Азове

Об этом он сказал во время участия в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, сообщает Укринформ.

“В пятницу побывал в Мариуполе на комплексных тактических учениях сил обороны морского побережья. Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления на Азове. Корабли и катера Военно-Морских сил и пограничников, Морская пехота и Национальная гвардия, Воздушные силы, артиллерия и инженеры грамотными решениями, искусным маневром и решительными действиями жестко встретили и уничтожили условный десант противника. Словом, отработали на двенадцать”, - сказал президент.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 12 октября проинспектировал комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья. По результатам учений глава государства заверил, что украинские военнослужащие готовы дать отпор в случае российской агрессии с морского направления на Азове.