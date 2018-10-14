Представители "Народного фронта" приняли участие в благодарственной молитве за автокефалию Украинской православной церкви. Фоторепортаж
14 октября, 2018, 17:29
Утром в воскресенье, 14 октября 2018 года, вместе с первыми лицами государства на Софийской площади были руководители партии "Народный фронт", а также народные депутаты и министры от этой политсилы
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-