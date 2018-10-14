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Представители "Народного фронта" приняли участие в благодарственной молитве за автокефалию Украинской православной церкви. Фоторепортаж

Утром в воскресенье, 14 октября 2018 года, вместе с первыми лицами государства на Софийской площади были руководители партии "Народный фронт", а также народные депутаты и министры от этой политсилы

Торжественное богослужение проводилось в связи со становлением Поместной церкви

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