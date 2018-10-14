Оккупанты выпустили из Крыма на материк моряка с "ЯМК-0041"

14 октября, 2018, 22:38

У задержанного в захваченном Крыму моряка украинского судна "ЯМК-0041" Геннадия Отычко умерла мать, из-за чего он с трудом получил от россиян разрешение на выезд за пределы оккупированного полуострова. Обратно мужчина возвращаться не собирается

Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Общественное радио.

Она сказала, что оккупационная власть Крыма все же отпустила украинского моряка Отычко, не выдвинув никаких условий. Денисова поддерживает с Отычко телефоннуя связь.

Сейчас он уже на подконтрольной Украине территории, возвращается в Очаков, подчеркнула она.

"Мои представители сопровождают его домой. Когда он туда доберется, Геннадий пообещал позвонить мне и рассказать о проблемах и потребностях", - сказала Денисова.

На своей странице в Facebook она опубликовала видео встречи моряка.