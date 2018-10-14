На Софийской площади проходит молебен за Украину и автокефалию УПЦ
Как сообщает Укринформ, тысячи людей уже собрались на Софийской площади в Киеве, где в 09:30 начался молебен за Украину и автокефальную церковь. В полиции ожидают, что в молебне примут участие 25-30 тысяч человек.
Кроме того, запланирован еще ряд мероприятий по случаю Дня защитника Украины, в том числе праздничные концерты и марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам".
Охрану правопорядка в Киеве, по предварительным данным полиции, будут обеспечивать около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Нацгвардии.
В связи с проведением массовых мероприятий в центральной части столицы с 15 часов запрещено движение всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого к б-ру Шевченко), б-ре Шевченко (на участке от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади), Европейской площади.
- Как сообщалось, руководители государства поздравили граждан с Днем защитника.
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