На Софийской площади проходит молебен за Украину и автокефалию УПЦ

14 октября, 2018, 10:32

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Софийскую плошади, где состоится инициированный им молебен за Украину и автокефальную церковь.

Как сообщает Укринформ, тысячи людей уже собрались на Софийской площади в Киеве, где в 09:30 начался молебен за Украину и автокефальную церковь. В полиции ожидают, что в молебне примут участие 25-30 тысяч человек.

Кроме того, запланирован еще ряд мероприятий по случаю Дня защитника Украины, в том числе праздничные концерты и марш УПА под лозунгом "Вернем Украину украинцам".

Охрану правопорядка в Киеве, по предварительным данным полиции, будут обеспечивать около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Нацгвардии.

В связи с проведением массовых мероприятий в центральной части столицы с 15 часов запрещено движение всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого к б-ру Шевченко), б-ре Шевченко (на участке от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади), Европейской площади.