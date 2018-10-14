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1 200 военных прошли по Львову во время Марша защитников Украины

Во время празднования Дня защитника Украины в воскресенье, 14 октября 2018 года, во Львове состоялся марш с участием 1,2 тыс. воинов

Об этом передает Еспресо.TV.

В частности, к торжествам присоединились 24-я механизированная и 80-я десантно-штурмовая бригады, добровольцы и волонтеры, а также родственники Героев Небесной Сотни.

"В общем 1 200 защитников прошлись сегодня по проспекту Свободы во Львове", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, по проспекту движется военная техника, которая используется на фронте.

Все это действо происходит под бешеные аплодисменты львовян.

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