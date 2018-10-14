1 200 военных прошли по Львову во время Марша защитников Украины
14 октября, 2018, 17:07
Во время празднования Дня защитника Украины в воскресенье, 14 октября 2018 года, во Львове состоялся марш с участием 1,2 тыс. воинов
Об этом передает Еспресо.TV.
В частности, к торжествам присоединились 24-я механизированная и 80-я десантно-штурмовая бригады, добровольцы и волонтеры, а также родственники Героев Небесной Сотни.
"В общем 1 200 защитников прошлись сегодня по проспекту Свободы во Львове", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, по проспекту движется военная техника, которая используется на фронте.
Все это действо происходит под бешеные аплодисменты львовян.
- Напомним, 14 октября в 16:00 в столичном парке Шевченко начался традиционный ежегодный Марш УПА.
- Перед этим националисты пытались снести памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке возле Верховной Рады.
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