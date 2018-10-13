Второе за день ДТП на проспекте Шухевича в Киеве: Mercedes-Benz AMG въехал в маршрутное такси с 10 пассажирами
Как пояснили свидетели ДТП, водитель легковушки повторил маневр, уже допущен во время сегодняшнего смертельного ДТП, произошедшего днем примерно на этом же месте, передают Вартови.Еспресо.
На бешеной скорости маневрируя между машинами, Mercedes резко выехал на полосу общественного транспорта, где в это время двигалась маршрутка "Богдан". Не тормозя, он врезался в заднюю часть маршрутки, после чего Mercedes отбросило поперек дороги.
В результате столкновения, по предварительным данным, постпаждало 3 женщины из маршрутки и водитель автомобиля. К счастью в маршрутке находилось около 10 человек, поэтому пострадавших меньше. В каком состоянии находится водитель Мерседеса, пока не известно. Его также забрали в больницу.
Из-за аварии в направлении Оболони образовался огромный затор, поскольку свободной для проезда остается только одна полоса.
- Напомним, сегодня, 13 октября 2018 года, в Деснянском районе Киева на проспекте Шухевича неподалеку Sky Mall в ДТП погибли 2 девушки, еще 5 госпитализовали
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