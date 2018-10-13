Второе за день ДТП на проспекте Шухевича в Киеве: Mercedes-Benz AMG въехал в маршрутное такси с 10 пассажирами

13 октября, 2018, 22:18

И снова дорожная авария в столичном Деснянском районе на проспекте Шухевича напротив торгового центра Sky Mall, только в этот раз с Троещины в направлении Оболони

Как пояснили свидетели ДТП, водитель легковушки повторил маневр, уже допущен во время сегодняшнего смертельного ДТП, произошедшего днем ​​примерно на этом же месте, передают Вартови.Еспресо.

На бешеной скорости маневрируя между машинами, Mercedes резко выехал на полосу общественного транспорта, где в это время двигалась маршрутка "Богдан". Не тормозя, он врезался в заднюю часть маршрутки, после чего Mercedes отбросило поперек дороги.

В результате столкновения, по предварительным данным, постпаждало 3 женщины из маршрутки и водитель автомобиля. К счастью в маршрутке находилось около 10 человек, поэтому пострадавших меньше. В каком состоянии находится водитель Мерседеса, пока не известно. Его также забрали в больницу.

Из-за аварии в направлении Оболони образовался огромный затор, поскольку свободной для проезда остается только одна полоса.