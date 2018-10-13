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Во Львовской области сошел с рельсов товарный поезд

Товарный поезд сошел с рельсов во Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения областной государственной администрации

По данным департамента, авария произошла в субботу в 3:48 возле станции "Старая деревня" на участке железной дороги "Львов-Ходоров". Как указано в сообщении, произошло схождение поезда №8352 в составе 18 вагонов одной секцией всеми колесными парами и одного вагона со щебнем.

В результате аварии никто не пострадал.

Движение пассажирских поездов осуществляется через станцию "Стрый".

Обстоятельства и причины аварии выясняют.

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