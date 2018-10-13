В столице в ДТП погибли две девушки, пятеро в больнице

13 октября, 2018, 13:33

В Деснянском районе Киева на проспекте Ватутина недалеко Скаймола в ДТП погибли две девушки, еще 5 госпитализированы

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

По предварительной информации, КИА поворачивала на заправку, в это время на бешеной скорости автомобиль Сеат летел по полосе общественного транспорта. В результате чего произошло столкновение.

От удара КИА отбросило на 70 метров вперед, а Сеат улетел в столб. В момент аварии в Сеате находились 6 человек, две девушки получили травмы несовместимые с жизнью, они погибли до приезда врачей. Одного из пассажиров вырезали спасатели из искореженной легковушки.

Водитель Сеата смог самостоятельно выбраться из разбитого авто и прилег на газон, где ждал скорую. Еще двух пассажиров этой машины забрали медики скорой помощи. Также госпитализировали и водителя КИА. Всего пять человек с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.