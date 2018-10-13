В столице в ДТП погибли две девушки, пятеро в больнице
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
По предварительной информации, КИА поворачивала на заправку, в это время на бешеной скорости автомобиль Сеат летел по полосе общественного транспорта. В результате чего произошло столкновение.
От удара КИА отбросило на 70 метров вперед, а Сеат улетел в столб. В момент аварии в Сеате находились 6 человек, две девушки получили травмы несовместимые с жизнью, они погибли до приезда врачей. Одного из пассажиров вырезали спасатели из искореженной легковушки.
Водитель Сеата смог самостоятельно выбраться из разбитого авто и прилег на газон, где ждал скорую. Еще двух пассажиров этой машины забрали медики скорой помощи. Также госпитализировали и водителя КИА. Всего пять человек с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.
- Как сообщалось, в Киеве грузовик врезался в электроопору.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика