В США бушует ураган “Майкл” - количество жертв возросло до 16

13 октября, 2018, 10:47

Количество жертв урагана “Майкл” выросло до 16 и может продолжить увеличиваться

Об этом сообщает The New York Times.

“Ожидалось, что количество жертв возрастет после того, как работники службы неотложной помощи обыскали разрушения в результате шторма”, - говорится в сообщении.

Больше всего от урагана пострадали штаты Флорида, Джорджия, Северная Каролина и Вирджиния.

Ранее сообщалось о 12 жертвах стихии.

Отмечалось, что шторм "Майкл" войдет в историю как третий мощный удар по материковой части Соединенных Штатов за всю историю официальных наблюдений после того, как он достиг побережья в среду с силой урагана четвертой категории, постоянная скорость ветров которого составляла 155 миль/ч – всего на 2 мили/ч меньше, чем иконический статус пятой категории.