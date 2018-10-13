В США бушует ураган “Майкл” - количество жертв возросло до 16
13 октября, 2018, 10:47
Количество жертв урагана “Майкл” выросло до 16 и может продолжить увеличиваться
Об этом сообщает The New York Times.
“Ожидалось, что количество жертв возрастет после того, как работники службы неотложной помощи обыскали разрушения в результате шторма”, - говорится в сообщении.
Больше всего от урагана пострадали штаты Флорида, Джорджия, Северная Каролина и Вирджиния.
Ранее сообщалось о 12 жертвах стихии.
Отмечалось, что шторм "Майкл" войдет в историю как третий мощный удар по материковой части Соединенных Штатов за всю историю официальных наблюдений после того, как он достиг побережья в среду с силой урагана четвертой категории, постоянная скорость ветров которого составляла 155 миль/ч – всего на 2 мили/ч меньше, чем иконический статус пятой категории.
- Как сообщалось, ураганов стало больше из-за потепления Атлантического океана.
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