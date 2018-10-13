В реку Уж на Закарпатье течет неизвестная черная жидкость
13 октября, 2018, 20:52
В ручеек Домарадж в Перечине (Закарпатская обл.) вытекает черная жидкость
Об этом рассказал в сети Facebook пользователь Евгений Краило.
"Ужгородцы, ждите темную воду в своих домах, потому Домарадж стекает в реку Уж, из которой Вы пьете и готовите еду. Присоединяйтесь для решения этой проблемы, а для перечинцев, сколько Нас будут травить?" - отметил он.
По его мнению, источником загрязнения является лесохимический комбинат (ЛХК) в Перечине.
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