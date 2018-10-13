В Пентагоне из-за кибератаки похитили личные данные сотрудников

13 октября, 2018, 07:18

Министерство обороны США заявило о кибератаке, в результате которой злоумышленникам стали доступны записи о поездки 30 тысяч гражданских и военных сотрудников и данные их кредитных карт

Об этом пишет Associated Press.

По словам чиновника, знакомого с этим вопросом, перелом мог касаться до 30 тысяч человек, но это число может увеличиться в ходе расследования.

Кибератака могла произойти несколько месяцев назад, но была обнаружена лишь недавно.

При этом источник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что никакая секретная информация похищена не была.

Согласно заявлению Пентагона, о взломе сообщили 4 октября.

Представитель министерства подполковник Джозеф Бучино, сказал, что отдел по кибербезопасности до сих пор собирает информацию о масштабах взлома и виновников.

По его словам, это был провал одного коммерческого поставщика, который предоставлял услуги очень маленьком проценте от общей численности сотрудников министерства.

Агентство отмечает, что сообщение о взломе появилось сразу после публикации федерального доклада, в котором делается вывод о том, что программы с вооружения уязвимы для кибератак, и Пентагон не спешит защищать системы.