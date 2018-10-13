13 октября, 2018, 18:20

Чтобы прошлое стало популярным, оно должно стать интересным. Под таким лозунгом в Киеве проходит фестиваль "История.UA"

Накануне Дня защитника Украины здесь говорят об Армии УНР, УПА и современных украинских воинах, передает Еспресо.TV.

Презентуют и настольную игру для школьников под названием "УПА: ответ непокоренного народа".

Все желающие также имеют возможность написать поздравительное письмо защитникам Украины на Востоке.

"Задача этого фестиваля - показать, что историю можно рассказывать интересно, познавательно и новыми методами", - пояснил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, предполагается ряд презентаций, лекций, дискуссий.