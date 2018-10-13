В Киеве проходит фестиваль История.UA
13 октября, 2018, 18:20
Чтобы прошлое стало популярным, оно должно стать интересным. Под таким лозунгом в Киеве проходит фестиваль "История.UA"
Накануне Дня защитника Украины здесь говорят об Армии УНР, УПА и современных украинских воинах, передает Еспресо.TV.
Презентуют и настольную игру для школьников под названием "УПА: ответ непокоренного народа".
Все желающие также имеют возможность написать поздравительное письмо защитникам Украины на Востоке.
"Задача этого фестиваля - показать, что историю можно рассказывать интересно, познавательно и новыми методами", - пояснил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
По его словам, предполагается ряд презентаций, лекций, дискуссий.
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