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В Киеве проходит фестиваль История.UA

Чтобы прошлое стало популярным, оно должно стать интересным. Под таким лозунгом в Киеве проходит фестиваль "История.UA"

Накануне Дня защитника Украины здесь говорят об Армии УНР, УПА и современных украинских воинах, передает Еспресо.TV.

Презентуют и настольную игру для школьников под названием "УПА: ответ непокоренного народа".

Все желающие также имеют возможность написать поздравительное письмо защитникам Украины на Востоке.

"Задача этого фестиваля - показать, что историю можно рассказывать интересно, познавательно и новыми методами", - пояснил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, предполагается ряд презентаций, лекций, дискуссий.

 

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