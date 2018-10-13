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В детских садах Тернополя запретили употреблять свинину

Панорама Тернополя
фото: itinery.com.ua
Из всех дошкольных учебных заведений Тернополя изъяли свинину. Употребление этого вида мяса может оказаться вредным для детей

Об этом сообщает 0352.ua.

Тернопольский областной лабораторный центр провел экспертизу свиного мяса. По результатам исследования в продукции обнаружили возбудители сальмонеллеза. Именно эта опасная кишечная инфекция привела к вспышке болезни в детском саду № 14.

Как отмечает ТН.Область, в связи с этим свинину, которую поставляли отдельные предприниматели, и изъяли из дошкольных учебных заведений.

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