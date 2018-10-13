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В День защитника общественный транспорт Киева изменит работу

В День защитника Украины, 14 октября, в связи с проведением массовых мероприятий в центре города изменит работу общественный транспорт

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"14 октября с 15:00 в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части города и соответствующим запретом движения всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого к б-ру Шевченко), б-ра Шевченко (на участке от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади), Европейской площади вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Так, 14 октября с 15:00 до окончания мероприятий предусмотрено временное приостановление движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118. В случае необходимости движение будет организовано следующим образом:

- троллейбусы маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов к б-ру Шевченко по собственному маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко, далее по своей трассе;

- автобусы маршрута № 114 от ул. Милославской до Гаванского моста по собственному маршруту, далее – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Хорива – ул. Почайнинская – ул. Григория Сковороды – ул. Межигорская –  ул. Электриков –  ул. Набережно-Рыбальская, далее по своему маршруту;

- автобусы маршрута № 118 от ст. м. "Черниговская" до  ул. Бассейной по собственному маршруту, далее –  ул. Эспланадная –  ул. Саксаганского (в обратном направлении: ул. Жилянская –  ул. Шота Руставели) – просп. Победы, далее по собственному маршруту.

 

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