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В Австрии две лесбиянки заключили первый однополый брак

Две австрийки, которые проживают вместе уже несколько лет, сочетались узами брака в пятницу, 12 октября 2018 года, в Вене, в кругу близких и друзей

Речь идет о женщинах, которые совместно с четырьмя другими однополыми парами и при поддержке комитета "Лямбда", который защищает права ЛГБТ, подавали ранее в Конституционный суд Австрии, пишет газета Die Presse.

Обе женщины уже имеют совместного сына.

"Но этот сын до этого времени считался внебрачным, поскольку в Австрии - единственной стране мира – однополые пары хотя и имеют полные права при отцовстве и создании семьи, однако родители этих детей не могут жениться", - сообщила газета со ссылкой на правозащитный комитет.

По результатам рассмотрения дела Конституционный суд разрешил с 1 января 2019 года регистрации браков для однополых пар, как и зарегистрированное гражданское партнерство для всех - гомо и гетеросексуалов. Истцам - пятерым парам - позволили пожениться уже в 2018 году, что первая пара и сделала в пятницу в Вене.

Таким образом, Австрия стала 16-й страной Европы и 26-й страной мира, где разрешено заключение брака для однополых пар.

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