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Украина и Япония подписали важный оборонный документ

Украина и Япония подписали меморандум по сотрудничеству и обменам в сфере обороны

С 11 по 12 октября украинская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Василием Боднарем и заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолием Петренко совершила визит в Японию, во время которого был подписан Меморандум между министерствами обороны стран по сотрудничеству и обменам в сфере обороны.

Как отметил Василий Боднар в Twitter, подписание меморандума – это качественно новый шаг для развития оборонно-атлантического сотрудничества.

По его словам, Украина – первое государство восточноевропейского региона, с которым Япония подписала подобный документ.

В то же время на сайте посольства Украины в Японии отмечается, что целью Меморандума между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Японии является создание условий для продвижения двустороннего сотрудничества и обменов в сфере обороны

Также во время визита украинская делегация:

– встретилась с парламентским вице-министром иностранных дел Японии Кэндзи Ямада, (стороны обсудили современное состояние и перспективы сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной безопасности);

– посетила базу Морских сил самообороны Японии «Йокосука» и провела встречу с начальником указанной базы вице-адмиралом Годзиро Ватанаб;

– приняла участие в украинско-японских консультациях по вопросам безопасности (стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, прежде всего по глобальной и региональной безопасности, а также перспектив расширения двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны).

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