У Львова появился свой Telegram-бот

13 октября, 2018, 19:54

Львовский городской совет инициировал создание бота в Telegram, который будет информировать и помогать горожанам

Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно просто найти его (с ником @lviv_city_helper_bot) и нажать "Начать", передает ГромадськеТБ.

"Уже сейчас с помощью @LvivCityHelper можно узнать информацию об объектах города, на которые выданы градостроительные условия и ограничения, а также проверить наличие у предпринимателей разрешения на установку летней площадки", - говорится в сообщении.

Кроме того, бот может предоставить информацию о структурных подразделениях Львовского городского совета, узнать территории обслуживания коммунальных школ города, перечень учреждений дошкольного, школьного и внешкольного образования, а также проверить график ремонтных работ в городе.

В дальнейших планах команды по развитию проекта - развернуть чат-бота в Facebook Messenger и добавлять новые наборы данных, в частности о бюджете образовательного учреждения, коммунальное имущество, график движения общественного транспорта.

Проект @LvivCityHelper является участником конкурса проектов на основе открытых данных Open Data Challenge, который проводится проектом USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" при содействии Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины и в партнерстве с Фондом Восточная Европа и 1991 Open Data Incubator.