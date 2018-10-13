 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Львова появился свой Telegram-бот


фото: lviv.depo.ua
Львовский городской совет инициировал создание бота в Telegram, который будет информировать и помогать горожанам

Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно просто найти его (с ником @lviv_city_helper_bot) и нажать "Начать", передает ГромадськеТБ.

"Уже сейчас с помощью @LvivCityHelper можно узнать информацию об объектах города, на которые выданы градостроительные условия и ограничения, а также проверить наличие у предпринимателей разрешения на установку летней площадки", - говорится в сообщении.

Кроме того, бот может предоставить информацию о структурных подразделениях Львовского городского совета, узнать территории обслуживания коммунальных школ города, перечень учреждений дошкольного, школьного и внешкольного образования, а также проверить график ремонтных работ в городе.

В дальнейших планах команды по развитию проекта - развернуть чат-бота в Facebook Messenger и добавлять новые наборы данных, в частности о бюджете образовательного учреждения, коммунальное имущество, график движения общественного транспорта.

Проект @LvivCityHelper является участником конкурса проектов на основе открытых данных Open Data Challenge, который проводится проектом USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" при содействии Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины и в партнерстве с Фондом Восточная Европа и 1991 Open Data Incubator.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2018 суббота

больше новостей

13 октября, 2018 суббота

12 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать