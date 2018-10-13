Турция заявила о доказательствах убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии

13 октября, 2018, 09:18

Власти Турции сообщили США, что у них есть видео - и аудиозаписи, подтверждающие, что саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии

Об этом сообщила газета The Washington Post.

Записи показывают, что саудовские силовики задержали Хашогги в консульстве, когда он 2 октября прибыл туда для получения официального документа перед запланированной свадьбой, а потом убили его и расчленили тело, сказали чиновники.

По словам официальных лиц, звукозапись, в частности, дает некоторые из самых убедительных и страшных доказательств того, что Саудовская Аравия несет ответственность за смерть Хашогги.

На записи с посольства рассказывается, что случилось с Джамалем после его входа туда, сказал источник, знакомый с записью, которое, как и другие, говоривший на условиях анонимности.

"Вы можете услышать его голос и голоса людей, которые разговаривают по-арабски", - сказал этот человек.

"Вы можете услышать, как его допрашивали, пытали, а потом убивали", - добавил он.

Второй источник, информированный о записи, сказал, что на нем слышно как мужчины бьют Хашогги.

У журналиста были давние связи с королевской семьей Саудовской Аравии, но он критически написал о нынешнее правительство и наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Существование таких доказательств объясняло бы, почему Турция так быстро обвинила Саудовскую Аравию в убийстве Хашогги. Но турецкие чиновники опасаются публиковать записи, опасаясь, что они могут раскрыть свои методы слежки за иностранными организациями в своей стране, сказали чиновники.

Или слушали аудиозаписи, смотрели видео американские чиновники неизвестно, но их турецкие коллеги сообщили им о их содержании.

Саудовская Аравия отрицает любую причастность к исчезновению Хашогги, утверждая, что он покинул консульство.