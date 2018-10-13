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Сутки в АТО: оккупанты 26 раз открывали огонь по нашим позициям

На протяжении прошлых суток, 12 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 100 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка, Новозвановка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганське, Красногоровка, Марьинка, Тарамчук, Новотроицкое, Старогнатівка, Чермалык, Павлополь, Гнутове, Водяное и Лебединское.

Опорные пункты наших войск в районе Новолуганського оккупанты обстреливали из минометов 120-го калибра, артиллерийских орудий калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. Огневого воздействия из минометов 82-го калибра понесли защитники Троицкого и Светлодарска.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожены и двое ранены.

От начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет.

Подробнее о событиях в районе проведения операции будет проинформирован во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.

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