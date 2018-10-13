Спасательная операция вблизи Ични прошла на высшем уровне, а насчет оргвыводов есть вопрос, - Кабакаев

13 октября, 2018, 20:36

Спасение гражданских лиц и преодоление последствий взрывов на складах ВСУ возле Ични на Черниговщине происходили "на самом высоком уровне"

Об этом координатор проекта "СтопТерор" Семен Кабакаев заявил в субботу, 13 октября 2018 года, в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.

"Все было на высшем уровне. Кроме одной детали. Надо откровенно об этом говорить - забыли о людях с ограниченными возможностями. Но в течение двух часов было принято решение. Их начали так же эвакуировать. Нашли список в администрации и начали ездить", - отметил он .

В частности, по словам Кабаева, были задействованы ребята из Нацдружин.

"То есть, в этом измерении, по сравнению с прошлыми взрывами, все прошло на высшем уровне", - подчеркнул он.

Вместе с тем, что касается вопроса страхования военных складов, то, как он считает, случай с Ичней свидетельствует о следующем:

"По моему глубокому убеждению, выводы (после взрывов в Винницкой области - ред.) не были сделаны. Потому что если сравнивать охрану складов, которая была два-три года назад, и она сейчас, то она такая же осталась".

По его данным, шестой арсенал в Ичне "даже женщины патрулировали".

"Для меня это нонсенс ... Выделенные деньги (на техническое переоснащение системы охраны - ред.) До конца не использовали. Это первая проблема. Кроме того, охрана не была усилена, а я считаю, что она должна быть усилена. Это вторая проблема

Третья проблема, которую мы сейчас тоже обсуждаем между собой: а будут ли после этого сделаны выводы и будут ли наказаны те люди, которые ответственны непосредственно за охрану стратегически важных объектов. Потому что если речь идет о диверсии, то мы должны усиливать охрану, делать дополнительные вышки, делать нормальную ограду, чтобы не грибники ходили, а чтобы на пушечный выстрел никто не мог подойти к этим складам ", - подчеркнул Кабакаев.