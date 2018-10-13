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Советник Трампа по нацбезопасности собирается с визитом в Россию

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Джон Болтон на следующей неделе посетит Россию, а также Азербайджан, Армению и Грузию

Об этом Болтон сообщил в твиттере.

"20 октября я відправлюсь к России, Азербайджана, Армении и Грузии для того, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными чиновниками для продвижения американских интересов по ряду вопросов безопасности", - написал он.

Ранее российские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в Париже 11 ноября.

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