Путин вынес на Совбез РФ вопрос украинской автокефалии

13 октября, 2018, 12:27

Президент России Владимир Путин вечером 12 октября провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос автокефалии Украинской церкви

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Участники совещания обменялись мнениями о положении Российской православной церкви в Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решение приступить к предоставлению автокефалии церкви, отмене грамоте 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве", - говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что "будут защищать интересы православных" в Украине в случае, если события "войдут в русло противоправных действий".

11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение приостановить действие указа 1686 года разрешение на посвящение киевского митрополита Московскому патриарху, который в России считают передачей канонической территории Украины.