Путин вынес на Совбез РФ вопрос украинской автокефалии
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Участники совещания обменялись мнениями о положении Российской православной церкви в Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решение приступить к предоставлению автокефалии церкви, отмене грамоте 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве", - говорится в сообщении.
Ранее в Кремле заявили, что "будут защищать интересы православных" в Украине в случае, если события "войдут в русло противоправных действий".
11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение приостановить действие указа 1686 года разрешение на посвящение киевского митрополита Московскому патриарху, который в России считают передачей канонической территории Украины.
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