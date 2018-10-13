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Порошенко: В рядах Вооруженных сил служат 55 тысяч женщин

Президент Петр Порошенко напомнил, что День защитника Украины является праздником не только мужчин по гендерному признаку, но и женщин, которые защищают Родину

Об этом он заявил, выступая на церемонии посвящения в курсанты нового пополнения Херсонской государственной морской академии, сообщает Укринформ.

"Завтра мы будем праздновать День защитника Отечества. И это перестало быть праздником ребят только по гендерному признаку - 55 тысяч девушек сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Президент.

Он поздравил всех защитников, которые, по его словам, крепко держат оружие в руках, с наступающим праздником.

"С такими героями, с таким мужеством и отвагой, которые присущи нашим защитникам, Украина способна преодолеть любые вызовы и угрозы, которые выпали на ее непростую судьбу", - заверил Глава государства.

Как известно, День защитника Украины отмечается 14 октября.

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