Порошенко: В рядах Вооруженных сил служат 55 тысяч женщин
Об этом он заявил, выступая на церемонии посвящения в курсанты нового пополнения Херсонской государственной морской академии, сообщает Укринформ.
"Завтра мы будем праздновать День защитника Отечества. И это перестало быть праздником ребят только по гендерному признаку - 55 тысяч девушек сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Президент.
Он поздравил всех защитников, которые, по его словам, крепко держат оружие в руках, с наступающим праздником.
"С такими героями, с таким мужеством и отвагой, которые присущи нашим защитникам, Украина способна преодолеть любые вызовы и угрозы, которые выпали на ее непростую судьбу", - заверил Глава государства.
Как известно, День защитника Украины отмечается 14 октября.
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