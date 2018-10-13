Пореченков говорит, что после Донбасса его снимают из утвержденных ролей

13 октября, 2018, 23:08

Российский актер Михаил Пореченков рассказал о том, что из-за открытой поддержки боевиков "ДНР" его снимают из утвержденных ролей

Об этом он заявил в интервью московскому ресурсу "Федеральное агентство новостей" (ФАН).

"Не знаю, - сказал Пореченков, отвечая на соответствующий вопрос. - Я не знаю, с чем это связано. Вероятно, с моей открытой позицией".

При этом он не стал называть, кто именно из российского кинематографа стоит за этим решением.

"Этого я не могу сказать, понимаете? Здесь идут какие-то истории за кулисами. Все это на уровне бизнеса", - добавил актер.