Пореченков говорит, что после Донбасса его снимают из утвержденных ролей
13 октября, 2018, 23:08
Российский актер Михаил Пореченков рассказал о том, что из-за открытой поддержки боевиков "ДНР" его снимают из утвержденных ролей
Об этом он заявил в интервью московскому ресурсу "Федеральное агентство новостей" (ФАН).
"Не знаю, - сказал Пореченков, отвечая на соответствующий вопрос. - Я не знаю, с чем это связано. Вероятно, с моей открытой позицией".
При этом он не стал называть, кто именно из российского кинематографа стоит за этим решением.
"Этого я не могу сказать, понимаете? Здесь идут какие-то истории за кулисами. Все это на уровне бизнеса", - добавил актер.
- Напомним, в 2014 году во время пребывания в оккупированном Донецке он на стороне российско-террористических сил присоединился к боям за Донецкий аэропорт, где вел прицельный огонь из пулемета "Утес" по украинским военным. Как свидетельствует видео, он стрелял боевыми патронами. При этом актер был в шлеме с надписью "Пресса".
- После этого Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Пореченкова в розыск. Его обвиняют по ч.3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, за что предусматривается 12 лет лишения свободы.
- Также он был добавлен и в списки террористов на сайте "Миротворец".
- В мае 2017 года руководитель "Союза добровольцев Донбасса", экс- "премьер" "ДНР" Александр Бородай вручил Пореченкову нагрудный знак "Крест" Доброволец Донбасса", без мечей". Этот знак вручается тем, кто "внес свой вклад в защиту русского культурного пространства молодых народных Республик".
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