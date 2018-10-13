Полторак продолжит руководить Минобороны уже как гражданское лицо

13 октября, 2018, 17:11

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 13 октября 2018 года, принял рапорт министра обороны Украины Степана Полторака об увольнении с военной службы

Он продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица, передает Интерфакс-Украины.

"Степан Тимофеевич Полторак подал соответствующий рапорт и я, честно говоря, с очень тяжелым сердцем, этот рапорт принял - об увольнении генерала армии Украины Полторака Степана Тимофеевича с военной службы", - сказал Порошенко на торжественных мероприятиях по чествованию украинских военных в Киеве в субботу.

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Порошенко отметил, что согласно украинскому законодательству, Министерство обороны с 1 января 2019 года должно возглавлять гражданское лицо.

"Ценя вклад Степана Полтора в возрождение Вооруженных сил Украины, а до этого - в восстановление и становление Национальной гвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством уже в статусе гражданского министра", - сказал президент.

Требование об отставке Полторака заявлялось отдельными политиками и партиями в связи с взрывами на 5-м арсенале Минобороны, что на Черниговщине.

Справка

6-й арсенал является сложным объектом, ведь расположен близко к границе и имеет территорию 680 га, на которых расположено более сотни различных хранилищ боеприпасов.

При этом менее половины из них - открытые площадки.