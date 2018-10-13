Полторак продолжит руководить Минобороны уже как гражданское лицо
Он продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица, передает Интерфакс-Украины.
"Степан Тимофеевич Полторак подал соответствующий рапорт и я, честно говоря, с очень тяжелым сердцем, этот рапорт принял - об увольнении генерала армии Украины Полторака Степана Тимофеевича с военной службы", - сказал Порошенко на торжественных мероприятиях по чествованию украинских военных в Киеве в субботу.
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Порошенко отметил, что согласно украинскому законодательству, Министерство обороны с 1 января 2019 года должно возглавлять гражданское лицо.
"Ценя вклад Степана Полтора в возрождение Вооруженных сил Украины, а до этого - в восстановление и становление Национальной гвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством уже в статусе гражданского министра", - сказал президент.
Требование об отставке Полторака заявлялось отдельными политиками и партиями в связи с взрывами на 5-м арсенале Минобороны, что на Черниговщине.
Справка
6-й арсенал является сложным объектом, ведь расположен близко к границе и имеет территорию 680 га, на которых расположено более сотни различных хранилищ боеприпасов.
При этом менее половины из них - открытые площадки.
- В октябре 2017 года жители приграничной Черниговской области уже высказывали опасения, что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- Во вторник, 9 октября 2018 года, на 6-м арсенале, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв, после чего началась цепная реакция и массовое детонирование размещенных там боеприпасов ВСУ.
- В результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тыс. людей.
- Эвакуировано было более 10 тыс. местных жителей.
- Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
- По состоянию на утро четверга, 11 октября, на 6-м арсенале раздавались редкие одиночные взрывы на двух тлеющих площадках, впрочем сам пожар удалось ликвидировать 10 октября.
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