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Полторак продолжит руководить Минобороны уже как гражданское лицо


фото: mil.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 13 октября 2018 года, принял рапорт министра обороны Украины Степана Полторака об увольнении с военной службы

Он продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица, передает Интерфакс-Украины.

"Степан Тимофеевич Полторак подал соответствующий рапорт и я, честно говоря, с очень тяжелым сердцем, этот рапорт принял - об увольнении генерала армии Украины Полторака Степана Тимофеевича с военной службы", - сказал Порошенко на торжественных мероприятиях по чествованию украинских военных в Киеве в субботу.

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Порошенко отметил, что согласно украинскому законодательству, Министерство обороны с 1 января 2019 года должно возглавлять гражданское лицо.

"Ценя вклад Степана Полтора в возрождение Вооруженных сил Украины, а до этого - в восстановление и становление Национальной гвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством уже в статусе гражданского министра", - сказал президент.

Требование об отставке Полторака заявлялось отдельными политиками и партиями в связи с взрывами на 5-м арсенале Минобороны, что на Черниговщине.

Справка

6-й арсенал является сложным объектом, ведь расположен близко к границе и имеет территорию 680 га, на которых расположено более сотни различных хранилищ боеприпасов.

При этом менее половины из них - открытые площадки.

  • В октябре 2017 года жители приграничной Черниговской области уже высказывали опасения, что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
  • Во вторник, 9 октября 2018 года, на 6-м арсенале, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв, после чего началась цепная реакция и массовое детонирование размещенных там боеприпасов ВСУ.
  • В результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тыс. людей.
  • Эвакуировано было более 10 тыс. местных жителей.
  • Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
  • По состоянию на утро четверга, 11 октября, на 6-м арсенале раздавались редкие одиночные взрывы на двух тлеющих площадках, впрочем сам пожар удалось ликвидировать 10 октября.
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