От сегодня начинается мониторинг телеканалов относительно языковых квот

13 октября, 2018, 10:18

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с 13 октября, после завершения переходного периода, начинает проводить мониторинг эфира телеканалов относительно соблюдения ими языковых квот, первые результаты которого будут представлены шесть недель

Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает Укринформ.

"Первые результаты будут через шесть недель - и Нацсовет сможет их публично презентовать. В общем, первая волна мониторинга всех общенациональных, региональных, местных и спутниковых телеканалов продлится как минимум шесть месяцев", – пояснил Костинский.

В то же время, по его словам, в переходный период регулятор зафиксировал признаки нарушения языковых квот на пяти спутниковых телеканалах - "Терра", "Дача", Bolt, "Наука" и "Эпоха", в эфире которых доля украинского языка составляла 60%, 58%, 57%, 55% и 27% соответственно. Согласно закону, с 13 октября 2018 года на спутниковых телеканалах должно быть не менее 75% украиноязычного контента в течение недели с 07:00 до 22:00.

13 октября 2017 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", который предусматривает введение языковых квот на телевидении.

Согласно закону, передачи, фильмы и новости, выполненные на украинском языке, должны составлять не менее чем 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00. Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке.

При этом под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

Закон также предусматривает, что доля новостных программ на телевидении должен составлять 75%.

За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% от общего лицензионного сбора этого канала.

В течение первого года – до 13 октября 2018 года действовал переходный период. Требования закона в это время предсказывали, что фильмы и передачи собственного производства телерадиоорганизаций и национальный аудиовизуальный продукт входят в квоты, несмотря на язык их выполнения. В то же время фильмы и передачи, не является национальным продуктом, должны быть озвучены или продублированы на украинском языке.