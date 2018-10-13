От сегодня начинается мониторинг телеканалов относительно языковых квот
Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает Укринформ.
"Первые результаты будут через шесть недель - и Нацсовет сможет их публично презентовать. В общем, первая волна мониторинга всех общенациональных, региональных, местных и спутниковых телеканалов продлится как минимум шесть месяцев", – пояснил Костинский.
В то же время, по его словам, в переходный период регулятор зафиксировал признаки нарушения языковых квот на пяти спутниковых телеканалах - "Терра", "Дача", Bolt, "Наука" и "Эпоха", в эфире которых доля украинского языка составляла 60%, 58%, 57%, 55% и 27% соответственно. Согласно закону, с 13 октября 2018 года на спутниковых телеканалах должно быть не менее 75% украиноязычного контента в течение недели с 07:00 до 22:00.
13 октября 2017 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", который предусматривает введение языковых квот на телевидении.
Согласно закону, передачи, фильмы и новости, выполненные на украинском языке, должны составлять не менее чем 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00. Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке.
При этом под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.
Закон также предусматривает, что доля новостных программ на телевидении должен составлять 75%.
За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% от общего лицензионного сбора этого канала.
В течение первого года – до 13 октября 2018 года действовал переходный период. Требования закона в это время предсказывали, что фильмы и передачи собственного производства телерадиоорганизаций и национальный аудиовизуальный продукт входят в квоты, несмотря на язык их выполнения. В то же время фильмы и передачи, не является национальным продуктом, должны быть озвучены или продублированы на украинском языке.
- Как сообщалось, Нацсовет уже прекратила ретрансляцию 81 российского телеканала.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика