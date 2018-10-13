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Над Лисичанском вертолет ООС сбил российский дрон

В районе Лисичанска экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил российский дрон “Орлан-10”

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

“13 октября в небе над Лисичанском снова был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника. В 8.09 радиотехническими средствами обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицирована как беспилотный летательный аппарат “Орлан-10”, который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Цель маневрировала, выполняя явно разведывательный полет по маршруту Лисичанск – Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность №1. Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24”, - говорится в сообщении.

В 8.45 экипаж дежурного вертолета армейской авиации из состава Объединенных сил получил команду “Воздух!” и взлетел на перехват воздушной цели. Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло. Меткой очередью в 9.58 “Орлан-10” российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровське. Уже в 10.10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы.

“Потеряв два беспилотных летательных аппарата над Лисичанском вчера, противник не оставляет попыток выполнить поставленную перед ним оккупационным командованием задачи и снова отправляет многоцелевые беспилотные авиационные комплексы по тому же маршруту”, - отметили в штабе ООС.

 

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