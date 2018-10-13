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На Буковине огонь охватил 1,5 га с сухой травой

В Черновицкой области спасатели потушили масштабный пожар, который возник на открытой территории в Сокирянском районе

Вечером в пятницу, 12 октября 2018 года, в селе Новая Слободка на открытой территории произошло возгорание сухой травы, пишет Molbuk.ua.

Площадь пожара составляла 1,5 гектара.

К ликвидации огня привлекались местные спасатели.

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