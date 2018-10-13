На Буковине огонь охватил 1,5 га с сухой травой
13 октября, 2018, 19:13
В Черновицкой области спасатели потушили масштабный пожар, который возник на открытой территории в Сокирянском районе
Вечером в пятницу, 12 октября 2018 года, в селе Новая Слободка на открытой территории произошло возгорание сухой травы, пишет Molbuk.ua.
Площадь пожара составляла 1,5 гектара.
К ликвидации огня привлекались местные спасатели.
- Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев не палить осенью сухую траву и ботву.
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