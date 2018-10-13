Гройсман инициирует усиление мер безопасности на военных объектах
Об этом он сказал в эфире одного из общенациональных телеканалов, комментируя ход событий на территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе Черниговской области, передает правительственная пресс-служба.
Как отметил премьер, причины пожара определят правоохранительные органы. Впрочем ключевую версию - диверсию - исключать нельзя, ведь составы были и остаются одной из целей врага. И главное, что в подобных ситуациях все службы научились работать слаженно.
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"Система безопасности должна быть на должном уровне, - отметил Гройсман. - Эту работу надо усиливать. Надо совершенствовать систему противодействия чрезвычайным ситуациям, обеспечивать службы, чтобы они реагировали на любую опасность".
Глава правительства подчеркнул, что много вещей в системе такого реагирования делаются с нуля и есть над чем работать, но уже сейчас есть понимание качества и цели такой работы. И она заключается в спасении жизни людей, отметил Гройсман.
Справка
6-й арсенал является сложным объектом, ведь расположен близко к границе и имеет территорию 680 га, на которых расположено более сотни различных хранилищ боеприпасов.
При этом менее половины из них - открытые площадки.
- В октябре 2017 года жители приграничной Черниговской области уже высказывали опасения, что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- Во вторник, 9 октября 2018 года, на 6-м арсенале, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв, после чего началась цепная реакция и массовое детонирование размещенных там боеприпасов ВСУ.
- В результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тыс. людей.
- Эвакуировано было более 10 тыс. местных жителей.
- Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
- По состоянию на утро четверга, 11 октября, на 6-м арсенале раздавались редкие одиночные взрывы на двух тлеющих площадках, впрочем сам пожар удалось ликвидировать 10 октября.
- На преодоление последствий чрезвычайного происшествия правительство Гройсмана выделил 100 млн грн.
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