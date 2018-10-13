13 октября, 2018, 17:54

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует усиление мер безопасности на военных объектах, прежде всего на складах боеприпасов

Об этом он сказал в эфире одного из общенациональных телеканалов, комментируя ход событий на территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе Черниговской области, передает правительственная пресс-служба.

Как отметил премьер, причины пожара определят правоохранительные органы. Впрочем ключевую версию - диверсию - исключать нельзя, ведь составы были и остаются одной из целей врага. И главное, что в подобных ситуациях все службы научились работать слаженно.

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"Система безопасности должна быть на должном уровне, - отметил Гройсман. - Эту работу надо усиливать. Надо совершенствовать систему противодействия чрезвычайным ситуациям, обеспечивать службы, чтобы они реагировали на любую опасность".

Глава правительства подчеркнул, что много вещей в системе такого реагирования делаются с нуля и есть над чем работать, но уже сейчас есть понимание качества и цели такой работы. И она заключается в спасении жизни людей, отметил Гройсман.

Справка

6-й арсенал является сложным объектом, ведь расположен близко к границе и имеет территорию 680 га, на которых расположено более сотни различных хранилищ боеприпасов.

При этом менее половины из них - открытые площадки.