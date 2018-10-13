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Два Рождества и Новый год - сколько будет выходных

Официальными выходными станут три дня на Новый год и три дня на Рождество по обоим обрядам

По распоряжению Кабмина были определены официальные выходные дни до празднования Нового 2019 года и Рождества.

Праздничные выходные начнутся с Рождества по Григорианскому/Новоюлианскому календарю - 23,24 и 25 декабря - официальные выходные дни. За понедельник, 24 декабря, придется отработать в субботу 22 декабря.

На Новый год граждане будут отдыхать три дня: 30 и 31 декабря 2018 года 1 января 2019 года. Однако за понедельник, 31 декабря, придется отработать 29 декабря в субботу.

На Рождество по Юлианскому календарю выходные - 5,6 и 7 января 2019 года.

Таким образом, первые праздничные выходные начнутся 23 декабря, а последние 7 января.

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