Для защиты в гибридной войне с Россией следует разработать законодательство вроде нововведений после 9/11 в США
Об этом координатор проекта "СтопТерор" Семен Кабакаев заявил в субботу, 13 октября 2018 года, в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.
Этим, по его мнению, должны заняться патриотически настроенные политические силы вместе с "нормальными журналистами и общественными деятелями", которым совместно следует "выписать" или приложения к закону о национальной безопасности, или уже новые нормативно-правовые акты.
"И дать инструмент для правоохранительных органов: МВД, чтобы у них была возможность реагировать на эти вызовы", - отметил эксперт.
В частности, отметил он, в состоянии войны следует усилить ответственность за соучастие в гуманитарной составляющей гибридной войны против Украины на стороне противника.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика