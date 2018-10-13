Для защиты в гибридной войне с Россией следует разработать законодательство вроде нововведений после 9/11 в США

13 октября, 2018, 21:52

Украина должна изучить и применить у себя опыт законодателей из Соединенных Штатов, где в связи с терактами 11 сентября 2001 года была существенно усилена уголовная и другие виды юридической ответственности за террористическую деятельность, а также расширены соответствующие возможности силовых ведомств

Об этом координатор проекта "СтопТерор" Семен Кабакаев заявил в субботу, 13 октября 2018 года, в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.

Этим, по его мнению, должны заняться патриотически настроенные политические силы вместе с "нормальными журналистами и общественными деятелями", которым совместно следует "выписать" или приложения к закону о национальной безопасности, или уже новые нормативно-правовые акты.

"И дать инструмент для правоохранительных органов: МВД, чтобы у них была возможность реагировать на эти вызовы", - отметил эксперт.

В частности, отметил он, в состоянии войны следует усилить ответственность за соучастие в гуманитарной составляющей гибридной войны против Украины на стороне противника.