Боевики отдали Курченко комбинат в оккупированном Докучаевске, - СМИ
Об этом в своем Telegram-канале сообщил "депутат" Владислав Бердичевский, передают Новости Донбасса.
По его словам, передача была обусловлена тем, что якобы "Внешторгсервис" - единственный потребитель продукции комбината, способный обеспечить загрузку мощностей и выплату заработных плат.
В апреле 2018 года стало известно, что сотрудники Докучаевского флюсо-доломитного комбината получают зарплату с задержками, а предприятие столкнулось с отсутствием рынков сбыта.
Как отмечает издание, за "Внешторгсервисом" стоит приближенный к Виктору Януковичу олигарх-беглец Сергей Курченко. Ранее компанию возглавлял бывший вице-губернатор Иркутской области (РФ) Владимир Пашков.
"Компания является непубличной, адреса ее офисов нет, деятельность, насколько это возможно, засекречена", - отмечается в сообщении.
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