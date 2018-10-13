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Боевики отдали Курченко комбинат в оккупированном Докучаевске, - СМИ

Террористическая группировка "ДНР" передала Докучаевский флюсо-доломитный комбинат компании "Внешторгсервис"

Об этом в своем Telegram-канале сообщил "депутат" Владислав Бердичевский, передают Новости Донбасса.

По его словам, передача была обусловлена тем, что якобы "Внешторгсервис" - единственный потребитель продукции комбината, способный обеспечить загрузку мощностей и выплату заработных плат.

В апреле 2018 года стало известно, что сотрудники Докучаевского флюсо-доломитного комбината получают зарплату с задержками, а предприятие столкнулось с отсутствием рынков сбыта.

Как отмечает издание, за "Внешторгсервисом" стоит приближенный к Виктору Януковичу олигарх-беглец Сергей Курченко. Ранее компанию возглавлял бывший вице-губернатор Иркутской области (РФ) Владимир Пашков.

"Компания является непубличной, адреса ее офисов нет, деятельность, насколько это возможно, засекречена", - отмечается в сообщении.

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