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Зинченко может перейти из "Манчестер Сити" в "Наполи"


фото: 90Min
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассматривает предложения итальянского "Наполи"

Об этом заявил агент полузащитника Алан Прудников, сообщает Football Italia.

По его словам, Зинченко мог оказаться в "Наполи" еще летом, однако клубам не удалось договориться.

"Зинченко привлекает перспектива работы с Карло Анчелотти, но все зависит от того, смогут ли клубы договориться. Он отличный тренер, один из лучших в мире, и "Наполи" играет в Лиге чемпионов. В них есть все необходимое, чтобы пригласить Зинченко в Неаполь", - сказал Прудников.

 

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