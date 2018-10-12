Зинченко может перейти из "Манчестер Сити" в "Наполи"
12 октября, 2018, 10:21
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассматривает предложения итальянского "Наполи"
Об этом заявил агент полузащитника Алан Прудников, сообщает Football Italia.
По его словам, Зинченко мог оказаться в "Наполи" еще летом, однако клубам не удалось договориться.
"Зинченко привлекает перспектива работы с Карло Анчелотти, но все зависит от того, смогут ли клубы договориться. Он отличный тренер, один из лучших в мире, и "Наполи" играет в Лиге чемпионов. В них есть все необходимое, чтобы пригласить Зинченко в Неаполь", - сказал Прудников.
- Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "Манчестер Сити" лишь в двух матчах.
- Летом украинский полузащитник отказался переходить в английский "Вулвергемптон".
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