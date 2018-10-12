Защитник сборной Украины может покинуть "Динамо"
12 октября, 2018, 12:24
Защитник сборной Украины и "Динамо" Никита Бурда может перейти в турецкий "Галатасарай"
Об этом сообщает Ukrayna Haber.
Игрой защитника заинтересовался главный тренер стамбульского клуба Фатих Терим. Его ассистент присутствовал 10 октября в Генуе на товарищеском матче Италия -Украина и отметил удачные действия Бурды. "Галатасарай" внес игрока, который имеет контракт с "Динамо" до 2022 года, в список целей на зимнее трансферное окно.
Футболист "Динамо" в игре с итальянцами отдал результативную передачу на Руслана Малиновского и помог украинцам сыграть с итальянцами вничью 1:1.
Всего в нынешнем сезоне 23-летний защитник сыграл за "Динамо" 12 матчей и забил 1 гол.
- Ранее "Галатасарай" заинтересовался форвардом "Динамо" Артемом Бесединым.
- Андрей Шевченко остался доволен ничьей сборной Украины в матче против Италии.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика