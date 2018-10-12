Защитник сборной Украины может покинуть "Динамо"

12 октября, 2018, 12:24

Защитник сборной Украины и "Динамо" Никита Бурда может перейти в турецкий "Галатасарай"

Об этом сообщает Ukrayna Haber.

Игрой защитника заинтересовался главный тренер стамбульского клуба Фатих Терим. Его ассистент присутствовал 10 октября в Генуе на товарищеском матче Италия -Украина и отметил удачные действия Бурды. "Галатасарай" внес игрока, который имеет контракт с "Динамо" до 2022 года, в список целей на зимнее трансферное окно.

Футболист "Динамо" в игре с итальянцами отдал результативную передачу на Руслана Малиновского и помог украинцам сыграть с итальянцами вничью 1:1.

Всего в нынешнем сезоне 23-летний защитник сыграл за "Динамо" 12 матчей и забил 1 гол.