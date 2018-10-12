Ягланд дал России шанс "одуматься" до мая
Об этом он сообщил в пятницу во время встречи с российскими журналистами в Страсбурге, сообщает ТАСС.
"Это должно быть сделано до встречи в Хельсинки в мае, на которую соберутся все министры иностранных дел. Пространство, чтобы найти решение, еще есть", - сказал он.
По его словам, июнь следующего года – крайний срок выплаты взносов, после которого Совет Европы будет вынужден инициировать процедуру приостановления членства России в уставных органах организации.
"Июнь следующего года - ключевой срок, потому что если все так продолжится, пройдет два года после того, как Россия перестала выплачивать взносы (в бюджет СЕ), и тогда есть четкое правило (о приостановлении членства государства-участника)", - сказал он.
- Напомним, 9 октября в ПАСЕ планировали рассмотреть вопрос о снятии санкционного давления на РФ. Москва уже больше года не платит деньги в бюджет СЕ и шантажирует Страсбург прекращением своей работы в организации. Депутатам предлагали стать на путь "прощения" – закрыть глаза на нарушения России и забыть о санкциях в отношении российских депутатов.
- Однако на заседании ассамблея не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.
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