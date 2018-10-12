Ягланд дал России шанс "одуматься" до мая

12 октября, 2018, 17:29

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что СЕ и РФ могут достичь компромисса по судьбе России в организации до совещания руководителей МИД в мае 2019 года

Об этом он сообщил в пятницу во время встречи с российскими журналистами в Страсбурге, сообщает ТАСС.

"Это должно быть сделано до встречи в Хельсинки в мае, на которую соберутся все министры иностранных дел. Пространство, чтобы найти решение, еще есть", - сказал он.

По его словам, июнь следующего года – крайний срок выплаты взносов, после которого Совет Европы будет вынужден инициировать процедуру приостановления членства России в уставных органах организации.

"Июнь следующего года - ключевой срок, потому что если все так продолжится, пройдет два года после того, как Россия перестала выплачивать взносы (в бюджет СЕ), и тогда есть четкое правило (о приостановлении членства государства-участника)", - сказал он.