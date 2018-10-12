Взрывы возле Ични усилились из-за усиления ветра, - Минобороны

12 октября, 2018, 19:05

На 6-м арсенале возле Ични на Черниговщине из-за усиления ветра увеличилась интенсивность взрывов боеприпасов

Об этом в пятницу, 12 октября, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в своем Facebook.

"В связи с усилением ветра происходит раздувание новых очагов тления травы и деревьев на технической территории. Это привело к увеличению интенсивности взрывов остатков разбросанных боеприпасов на территории арсенала. На технической территории продолжают работать пожарные танки, инженерные машины разгораживания и пожарная техника", - говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, авиация ГСЧС произвела 14 сбросов воды на очаги тления, 15 групп разминирования осуществляют очистку административной территории арсенала.

Кроме того, в населенных пунктах вблизи арсенала продолжает работать 21 пиротехническая группа спасателей для очистки дорог от остатков боеприпасов.

По состоянию на утро 12 октября, по данным Минобороны, на территории 6-го арсенала в Ичне интенсивность взрывов и количество очагов тления значительно уменьшилась.