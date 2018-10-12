Взрывы возле Ични усилились из-за усиления ветра, - Минобороны
Об этом в пятницу, 12 октября, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в своем Facebook.
"В связи с усилением ветра происходит раздувание новых очагов тления травы и деревьев на технической территории. Это привело к увеличению интенсивности взрывов остатков разбросанных боеприпасов на территории арсенала. На технической территории продолжают работать пожарные танки, инженерные машины разгораживания и пожарная техника", - говорится в сообщении.
Как отметили в оборонном ведомстве, авиация ГСЧС произвела 14 сбросов воды на очаги тления, 15 групп разминирования осуществляют очистку административной территории арсенала.
Кроме того, в населенных пунктах вблизи арсенала продолжает работать 21 пиротехническая группа спасателей для очистки дорог от остатков боеприпасов.
По состоянию на утро 12 октября, по данным Минобороны, на территории 6-го арсенала в Ичне интенсивность взрывов и количество очагов тления значительно уменьшилась.
- Напомним, в октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- Во вторник, 9 октября, на 6-м арсенале, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, находящихся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Позже жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов.
- Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
- По состоянию на утро среды, 10 октября, на 6-м арсенале около населенного пункта Ичня Черниговской области по-прежнему раздавались взрывы, некоторые очаги пожара удалось потушить.
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