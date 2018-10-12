Выгорел дотла: в Германии на ходу загорелся поезд с 500 пассажирами

12 октября, 2018, 13:28

На железной дороге Кельн-Франкфурт загорелся поезд ICE 510 с 500 пассажирами

Об этом сообщает немецкое издание Hessenschau.

Как говорится в сообщении, пожар начался сегодня в 6:30 утра. Всех пассажиров и железнодорожников эвакуировали до ближайшей железнодорожной станции. Пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар произошел из-за технических неполадок.

Железнодорожный путь будет закрыт до полуночи. Через это будут серьезные задержки у пассажиров других поездов.