Выгорел дотла: в Германии на ходу загорелся поезд с 500 пассажирами
12 октября, 2018, 13:28
На железной дороге Кельн-Франкфурт загорелся поезд ICE 510 с 500 пассажирами
Об этом сообщает немецкое издание Hessenschau.
Как говорится в сообщении, пожар начался сегодня в 6:30 утра. Всех пассажиров и железнодорожников эвакуировали до ближайшей железнодорожной станции. Пострадавших нет.
По предварительным данным, пожар произошел из-за технических неполадок.
Железнодорожный путь будет закрыт до полуночи. Через это будут серьезные задержки у пассажиров других поездов.
#ICE Brand im #Westerwald BAB3 gesperrt #Einsatzfw pic.twitter.com/GBAElI1D5I— Wällerbur (@Waellerbur) 12 октября 2018 г.
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