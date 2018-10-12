 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Выгорел дотла: в Германии на ходу загорелся поезд с 500 пассажирами

На железной дороге Кельн-Франкфурт загорелся поезд ICE 510 с 500 пассажирами

Об этом сообщает немецкое издание Hessenschau.

Как говорится в сообщении, пожар начался сегодня в 6:30 утра. Всех пассажиров и железнодорожников эвакуировали до ближайшей железнодорожной станции. Пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар произошел из-за технических неполадок.

Железнодорожный путь будет закрыт до полуночи. Через это будут серьезные задержки у пассажиров других поездов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2018 пятница

больше новостей

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать