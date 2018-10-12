Возраст первой эякуляции мальчиков зависит от менструального цикла матери, - исследование
Об этом говорится в журнале "Репродукция человека".
Проанализировав данные 15 822 детей было выявлено, что чем раньше у женщины начинался менструальный цикл, тем раньше начиналось половое созревание й сына, и наоборот. Такая же связь была выявлена и с дочками.
Исследователи из Орхусского университета изучили группу детей, родившихся между 2000 и 2003 годами. Они следили за ними до октября 2016 года, и в течение этого времени дважды брали интервью у матерей и анкетировали детей. С 11 лет дети заполняли анкеты каждые шесть месяцев, включая вопрос о половое созревание.
Один из авторов исследования, доктор Ниш Брикс, сказал: "Мы обнаружили, что у матерей, которые имели ранний менструальный цикл были сыновья с признаками раннего полового созревания. Волосы под мышками начинало расти с погрешностью в два с половиной месяца, раньше ломались голоса и у них раньше была первая эякуляция спермы".
Аналогичные результаты наблюдались у дочерей. Наибольшая разница наблюдалась в развитии молочной железы, который начинался у матери и дочери с разницей от четырех до шести месяцев.
Ученые отмечают, что связь между половым созреванием матерей и сыновей был общеизвестен, но нынешнее исследование подтверждает. "Мы уже это знали, но теперь у нас есть результаты, чтобы подтвердить это", - говорит Брикс.
- Напомним, новое исследование демонстрирует, что у молодых людей гораздо меньше секса, чем считает общество. Особенно искаженный взгляд на сексуальную жизнь у мужчин относительно молодых женщин.
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