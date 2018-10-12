Возраст первой эякуляции мальчиков зависит от менструального цикла матери, - исследование

12 октября, 2018, 12:15

Новое исследование свидетельствует, что возраст первой менструации женщины связан с возрастом, в котором у их сыновей начнется половое созревание

Об этом говорится в журнале "Репродукция человека".

Проанализировав данные 15 822 детей было выявлено, что чем раньше у женщины начинался менструальный цикл, тем раньше начиналось половое созревание й сына, и наоборот. Такая же связь была выявлена и с дочками.

Исследователи из Орхусского университета изучили группу детей, родившихся между 2000 и 2003 годами. Они следили за ними до октября 2016 года, и в течение этого времени дважды брали интервью у матерей и анкетировали детей. С 11 лет дети заполняли анкеты каждые шесть месяцев, включая вопрос о половое созревание.

Один из авторов исследования, доктор Ниш Брикс, сказал: "Мы обнаружили, что у матерей, которые имели ранний менструальный цикл были сыновья с признаками раннего полового созревания. Волосы под мышками начинало расти с погрешностью в два с половиной месяца, раньше ломались голоса и у них раньше была первая эякуляция спермы".

Аналогичные результаты наблюдались у дочерей. Наибольшая разница наблюдалась в развитии молочной железы, который начинался у матери и дочери с разницей от четырех до шести месяцев.

Ученые отмечают, что связь между половым созреванием матерей и сыновей был общеизвестен, но нынешнее исследование подтверждает. "Мы уже это знали, но теперь у нас есть результаты, чтобы подтвердить это", - говорит Брикс.