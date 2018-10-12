Волкер предупредил страны, которые посягают на автокефалию УПЦ: украинский народ стоит уважать

Об этом перед официальным подтверждением автокефалии украинской церкви Вселенским патриархатом заявил спецпредставитель Госдепартамента США в вопросах Украины Курт Волкер, сообщает The Financial Times.

Он предостерег другие страны, которые стремятся осуществить покушение на религиозную свободу в Украине, и заметил, что любое насилие, совершенное в результате принятого решения, будет "трагическим".

"Украинский народ стоит уважать за его религиозную свободу, и жаль, что у других стран есть желание попробовать остановить этот процесс", - подчеркнул Волкер.