 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Волкер предупредил страны, которые посягают на автокефалию УПЦ: украинский народ стоит уважать

В Госдепартаменте США отмечают, что украинский народ стоит уважать за его религиозную свободу

Об этом перед официальным подтверждением автокефалии украинской церкви Вселенским патриархатом заявил спецпредставитель Госдепартамента США в вопросах Украины Курт Волкер, сообщает The Financial Times.

Он предостерег другие страны, которые стремятся осуществить покушение на религиозную свободу в Украине, и заметил, что любое насилие, совершенное в результате принятого решения, будет "трагическим".

"Украинский народ стоит уважать за его религиозную свободу, и жаль, что у других стран есть желание попробовать остановить этот процесс", - подчеркнул Волкер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать