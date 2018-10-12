Волкер предупредил страны, которые посягают на автокефалию УПЦ: украинский народ стоит уважать
12 октября, 2018, 08:30
В Госдепартаменте США отмечают, что украинский народ стоит уважать за его религиозную свободу
Об этом перед официальным подтверждением автокефалии украинской церкви Вселенским патриархатом заявил спецпредставитель Госдепартамента США в вопросах Украины Курт Волкер, сообщает The Financial Times.
Он предостерег другие страны, которые стремятся осуществить покушение на религиозную свободу в Украине, и заметил, что любое насилие, совершенное в результате принятого решения, будет "трагическим".
"Украинский народ стоит уважать за его религиозную свободу, и жаль, что у других стран есть желание попробовать остановить этот процесс", - подчеркнул Волкер.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
- 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
- Также синод Вселенского патриархата удовлетворил апелляции патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария относительно снятия с них анафемы.
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