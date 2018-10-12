В Украину едут инвесторы из 28 стран мира
В Киеве 14-15 октября, состоится бизнес-форум Horasis China Meeting Ukraine с участием представителей Китая, Америки и Европы! Это предоставит уникальную возможность для выхода украинского бизнеса за границу, а также привлечению иностранных инвестиций, партнеров и тому подобное.
Horasis - это экономический бизнес-форум развивающихся стран, целью которого является оказание поддержки развитию бизнес-рынков. Horasis организует встречи для решения важнейших проблем, с которыми сталкиваются компании сегодня. Участники совместно определяют актуальные глобальные проблемы и разрабатывают междисциплинарные решения. Среди участников есть руководители наиболее уважаемых корпораций в мире, ключевые лидеры по развивающимся рынкам, и общественные деятели, включая руководителей правительств.
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