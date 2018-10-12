В Торецке произошел выброс угля, есть погибший
12 октября, 2018, 11:37
В городе Торецк Донецкой области на шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь" погиб рабочий из-за выброса угля
Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на странице в Facebook.
По словам Лисянского, на участке 95 в очистном забое произошел выброс угля, в результате которого погиб горнорабочий очистного забоя (забойщик) 1978 года рождения. А другой рабочий 1992 года рождения потерпел травму. По предварительной информации, он получил травму и сейчас находится в больнице.
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