В США пронесся мощный ураган, унеся жизни шестерых человек

12 октября, 2018, 09:49

Ураган под названием "Майкл" стал причиной масштабных разрушений в нескольких американских штатах, в результате него погибли шесть человек

Об этом сообщает издание ВВС.

Наиболее серьезно от стихийного бедствия пострадали районим на северо-западном побережье Флориды: некоторые дома вырвало из фундамента, ветер повалил деревья и линии электропередач, разбросав их по улицам.

"Майкл" ударил по стране в среду со скоростью 250 км в час. Впоследствии он ослаб до шторма и двинулся вглубь страны на северо-восток. Несмотря на это, по меньшей мере шесть человек погибли в результате его наступления, четверо из них - во Флориде, один человек в Джорджии и еще одна - в Северной Каролине.

Свыше 370 тысяч жителей Флориды были вынуждены эвакуироваться, но официальные лица считают, что много кто проигнорировал предупреждение.