В России задержали двух украинцев, которые рыбачили в Азовском море
Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.
Согласно сообщению, мужчины осуществляли вылов рыбы на маломірному плавсредстве. До Таганрогского залива украинские рыбаки вышли из временно оккупированного населенного пункта Холодное.
Пограничное управление российской ФСБ уже сообщило об отсутствии разрешения на вылов водных биологических ресурсов в украинцев и открытия против них дела об административных правонарушениях.
В ООС заявили, что Россия выдвигает незаконные требования о взыскании денежных средств с рыбаков на пользу оккупационной администрации, ибо заставляет людей рисковать и искать лучшего вылова у берегов России, подвергаясь опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ.
"Ради сохранения собственной свободы следует обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выходить в море из установленных пунктов базирования и не отходить слишком далеко от берега", - отметили в ООС.
Читайте также
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"
-
Читайте также
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"