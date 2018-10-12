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В России задержали двух украинцев, которые рыбачили в Азовском море


фото: vv.com.ua
Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ задержали недалеко от населенного пункта Весело-Вознесенка (РФ) двух граждан Украины, которые ловили рыбу в Азовском море

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, мужчины осуществляли вылов рыбы на маломірному плавсредстве. До Таганрогского залива украинские рыбаки вышли из временно оккупированного населенного пункта Холодное.

Пограничное управление российской ФСБ уже сообщило об отсутствии разрешения на вылов водных биологических ресурсов в украинцев и открытия против них дела об административных правонарушениях.

В ООС заявили, что Россия выдвигает незаконные требования о взыскании денежных средств с рыбаков на пользу оккупационной администрации, ибо заставляет людей рисковать и искать лучшего вылова у берегов России, подвергаясь опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ.

"Ради сохранения собственной свободы следует обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выходить в море из установленных пунктов базирования и не отходить слишком далеко от берега", - отметили в ООС.

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