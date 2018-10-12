В России скоропостижно скончался один из командующих Росгвардии
12 октября, 2018, 16:36
11 октября скоропостижно скончался командующий Восточным округом войск Национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Груднов
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Росгвардии.
"11 октября 2018 года на 59-м году жизни скоропостижно скончался Герой России, командующий Восточным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Сергеевич Груднов", - говорится на сайте ведомства.
Причины смерти генерал-полковника в некрологе не указывается.
Отмечается, что в 2000-м году Груднов получил звание Героя России за мужество, отвагу и умелое руководство, проявленные в операции по "освобождению" Грозного от "террористов".
- Напомним, в начале октября погиб во время катастрофы вертолета заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, который отвечал за наиболее резонансные уголовные дела, в том числе и за так называемое дело Скрипалей.
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