В России скоропостижно скончался один из командующих Росгвардии

12 октября, 2018, 16:36

11 октября скоропостижно скончался командующий Восточным округом войск Национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Груднов

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Росгвардии.

"11 октября 2018 года на 59-м году жизни скоропостижно скончался Герой России, командующий Восточным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Сергеевич Груднов", - говорится на сайте ведомства.

Причины смерти генерал-полковника в некрологе не указывается.

Отмечается, что в 2000-м году Груднов получил звание Героя России за мужество, отвагу и умелое руководство, проявленные в операции по "освобождению" Грозного от "террористов".